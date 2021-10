Via al campionato, a Matierno arriva Catanzaro Centro Basket (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si torna a fare sul serio. Sabato sera il PalaSilvestri tornerà ad illuminarsi per il campionato di Serie B femminile. La Todis Salerno ospiterà Catanzaro Centro Basket per la prima ufficiale, finalmente con il pubblico: palla a due sabato 9 ottobre alle 19:30, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e riservato esclusivamente ai possessori di green pass. La capienza dell’impianto di Matierno, come da regolamento, sarà limitata alla metà del totale.Antonio Savarese di Sant’Anastasia e Vincenzo Costagliola di Scafati sono gli arbitri designati per dirigere l’incontro, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Salerno Basket ’92. Tra volti nuovi e vecchie conoscenze, le granatine di patron Angela Somma sono pronte all’esordio, ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Si torna a fare sul serio. Sabato sera il PalaSilvestri tornerà ad illuminarsi per ildi Serie B femminile. La Todis Salerno ospiteràper la prima ufficiale, finalmente con il pubblico: palla a due sabato 9 ottobre alle 19:30, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti e riservato esclusivamente ai possessori di green pass. La capienza dell’impianto di, come da regolamento, sarà limitata alla metà del totale.Antonio Savarese di Sant’Anastasia e Vincenzo Costagliola di Scafati sono gli arbitri designati per dirigere l’incontro, che sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Salerno’92. Tra volti nuovi e vecchie conoscenze, le granatine di patron Angela Somma sono pronte all’esordio, ...

