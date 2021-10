The Tipping Point, il nuovo album dei Tears For Fears: la tracklist (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records il primo album dopo 17 anni. Disponibile il videoclip del singolo che da il nome alla raccolta Oggi il leggendario duo Tears For Fears ha annunciato la pubblicazione di un nuovo album (il primo realizzato in studio dopo quasi due decenni di pausa) The Tipping Point. In arrivo il 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records, The Tipping Point è un ciclo di canzoni che fanno riferimento (come suggerito dal titolo) ai momenti critici che i due — e il Mondo intero — hanno fronteggiato negli gli ultimi diciassette anni. Alla domanda ‘perché realizzare un nuovo album, oggi?’ Roland Orzabal dice “Prima che le cose girassero per il verso giusto con questo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dal 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records il primodopo 17 anni. Disponibile il videoclip del singolo che da il nome alla raccolta Oggi il leggendario duoForha annunciato la pubblicazione di un(il primo realizzato in studio dopo quasi due decenni di pausa) The. In arrivo il 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records, Theè un ciclo di canzoni che fanno riferimento (come suggerito dal titolo) ai momenti critici che i due — e il Mondo intero — hanno fronteggiato negli gli ultimi diciassette anni. Alla domanda ‘perché realizzare un, oggi?’ Roland Orzabal dice “Prima che le cose girassero per il verso giusto con questo ...

TEARS FOR FEARS 'The Tipping Point' il loro nuovo album di inediti. Guarda il video del singolo I Tears For Fears tornano dopo 17 anni con la pubblicazione di un nuovo album intitolato 'THE TIPPING POINT'. Il disco di inediti uscirà il 25 febbraio 2022 su etichetta Concord Records, e sarà un ciclo di canzoni che fanno riferimento (come suggerito dal titolo) ai momenti critici che i ...

