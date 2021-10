Texas, un giudice federale blocca la legge che vieta l’aborto (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo l’opposizione dell’amministrazione Biden, il giudice texano Robert Pitman ha emesso un provvedimento che blocca la legge più restrittiva degli Stati Uniti. La legge che vieta l’aborto non sarà applicata finché non si deciderà della sua costituzionalità. Un giudice federale blocca l’applicazione della legge: privazione di un diritto importante La legge che impedisce l’interruzione volontaria di gravidanza dopo sei settimane, anche in caso di stupro o incesto, era entrata in vigore a settembre. A nulla erano valse le richieste di cliniche e di gruppi di attiviste, che avevano visto le loro richieste respinte dalla Corte Suprema. Mercoledì il giudice federale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo l’opposizione dell’amministrazione Biden, iltexano Robert Pitman ha emesso un provvedimento chelapiù restrittiva degli Stati Uniti. Lachenon sarà applicata finché non si deciderà della sua costituzionalità. Unl’applicazione della: privazione di un diritto importante Lache impedisce l’interruzione volontaria di gravidanza dopo sei settimane, anche in caso di stupro o incesto, era entrata in vigore a settembre. A nulla erano valse le richieste di cliniche e di gruppi di attiviste, che avevano visto le loro richieste respinte dalla Corte Suprema. Mercoledì il...

