(Di giovedì 7 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asl di Avellino comunica che sono riprese le attività digratuiti per la prevenzione del tumoreCervice uterina, Mammella e Colon, al fine di prevenire l’insorgenza e garantire una diagnosi precoce dei principali tumori che colpiscono la popolazione adulta. È possibile aderire alloCervice Uterinagratuitamente attraverso lettera di invito rivolta alle donne nella fascia di età 25-64 anni a cadenza periodica oppure per accesso spontaneo senza invito. In questo caso basterà rivolgersi presso i Consultori presenti sul territorio provinciale per effettuare il pap-test. Per aderire gratuitamente alloMammella, rivolto alle donne nella fascia di età 50-69 anni, è possibile rivolgersi al ...

Advertising

ptvtelenostra : ASL AVELLINO, SCREENING ONCOLOGICI: SI RIPARTE ANCHE CON IL TOUR DEI CAMPER DELLA SALUTE - - anteprima24 : ** Screening oncologici, riparte la campagna con i camper della Salute ** - irpiniatimes1 : SCREENING ONCOLOGICI, SI RIPARTE ANCHE CON IL TOUR DEI CAMPER DELLA SALUTE - agro24tw : “Mi voglio bene”, screening oncologici gratuiti a Pagani - AslRoma5 : Screening Oncologici, ad ottobre la ASL Roma 5 si fa in 3 -

Ultime Notizie dalla rete : Screening oncologici

Cronache Salerno

Ma vuole anche, in qualche modo, essere la voce di tutti quei malati che durante questo periodo di pandemia hanno rinunciato alle cure o non le hanno fatte: oltre 2 milioni diin ...In particolare, l'Assessore richiama l'attenzione sull'urgenza di recuperare a pieno regime glinon erogati dalle Aziende Sanitarie a causa della pandemia. Su questo fronte, ...CAGLIARI. La prima versione del Piano operativo regionale per la riduzione delle liste di attesa nella sanità sarda sia per i ricoveri ospedalieri che per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ...Tumore al seno: parte la Campagna Nastro Rosa della LILT. Il nuovo Spazio LILT Mobile farà 11 tappe a Milano e Monza. Programma dedicato alla prevenzione ...