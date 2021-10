Riapertura discoteche: atteso in Cdm il decreto sulla capienza (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’ atteso in Consiglio dei ministri il decreto sull’allargamento della capienza di teatri, cinema, musei, stadi e discoteche. Su quest’ultime, non c’è però ancora accordo. E’ in arrivo in Cdm, il decreto capienza per la Riapertura delle discoteche al 35%. Non c’è accordo Riapertura discoteche, è in arrivo in Consiglio dei ministri il nuovo decreto capienza. Nella riunione di martedì, il Cts aveva dato il via libera alla Riapertura, ma con molti paletti. Le discoteche potranno riaprire con una capienza massima del 35% al chiuso e del 50% all’aperto, compreso il personale dipendente, obbligatorio l’utilizzo di bicchieri monouso, di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021) E’in Consiglio dei ministri ilsull’allargamento delladi teatri, cinema, musei, stadi e. Su quest’ultime, non c’è però ancora accordo. E’ in arrivo in Cdm, ilper ladelleal 35%. Non c’è accordo, è in arrivo in Consiglio dei ministri il nuovo. Nella riunione di martedì, il Cts aveva dato il via libera alla, ma con molti paletti. Lepotranno riaprire con unamassima del 35% al chiuso e del 50% all’aperto, compreso il personale dipendente, obbligatorio l’utilizzo di bicchieri monouso, di ...

