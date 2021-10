Regione Lazio, al via gli interventi per la sicurezza integrata degli enti locali (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Mettiamo a disposizione degli enti locali oltre 1 milione di euro per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione di informazioni e per la riqualificazione di aree degradate”. Lo dichiara l’assessore al Turismo, enti locali, sicurezza integrata, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado. “Grazie alla delibera approvata in Giunta, – spiega l’Assessore procediamo allo scorrimento della graduatoria nell’ambito dell’Avviso rivolto a tutti gli enti locali del Lazio per interventi di sicurezza integrata, nell’ambito della legge 15/2001. I contributi che abbiamo previsto sono rivolti ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 ottobre 2021) “Mettiamo a disposizioneoltre 1 milione di euro per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza, acquisizione e gestione di informazioni e per la riqualificazione di aree degradate”. Lo dichiara l’assessore al Turismo,, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valna Corrado. “Grazie alla delibera approvata in Giunta, – spiega l’Assessore procediamo allo scorrimento della graduatoria nell’ambito dell’Avviso rivolto a tutti glidelperdi, nell’ambito della legge 15/2001. I contributi che abbiamo previsto sono rivolti ...

Agenzia_Ansa : Da domani a Rieti i vaccini Covid e anti-influenzale verranno somministrati contemporaneamente. Il Lazio è la prima… - AnnaP1953 : RT @pepppe772: @BarillariDav Vergognoso quello che stanno facendo in Regione Lazio. Da galera!! - Mauro26739276 : RT @pepppe772: @BarillariDav Vergognoso quello che stanno facendo in Regione Lazio. Da galera!! - iq_196 : RT @pepppe772: @BarillariDav Vergognoso quello che stanno facendo in Regione Lazio. Da galera!! - SorryNs : RT @Agenzia_Ansa: Da domani a Rieti i vaccini Covid e anti-influenzale verranno somministrati contemporaneamente. Il Lazio è la prima Regio… -