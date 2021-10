Quanto è arrabbiato Emmanuel Macron (Di giovedì 7 ottobre 2021) Emmanuel Macron ripete con forza che l’Unione europea deve attrezzarsi meglio per proteggere i propri interessi in un mondo in cui la Cina avanza e gli Stati Uniti sono proiettati verso il Pacifico, dando per scontata la sintonia atlantica. Macron sta organizzando in questo senso la presidenza di turno della Francia nel primo semestre del 2022, anche se questo incarico coincide con la campagna elettorale per la sua rielezione ad aprile, e per questo è Quantomai incerta. Ancor più perché la Germania sta traghettandosi nella sua stagione post Merkel e questo crea un vuoto che Macron ambisce a riempire ma allo stesso tempo teme (come un po’ tutta l’Europa). La postura del presidente francese è anche del tutto diversa rispetto a quella della cancelliera tedesca uscente: la leadership di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 7 ottobre 2021)ripete con forza che l’Unione europea deve attrezzarsi meglio per proteggere i propri interessi in un mondo in cui la Cina avanza e gli Stati Uniti sono proiettati verso il Pacifico, dando per scontata la sintonia atlantica.sta organizzando in questo senso la presidenza di turno della Francia nel primo semestre del 2022, anche se questo incarico coincide con la campagna elettorale per la sua rielezione ad aprile, e per questo èmai incerta. Ancor più perché la Germania sta traghettandosi nella sua stagione post Merkel e questo crea un vuoto cheambisce a riempire ma allo stesso tempo teme (come un po’ tutta l’Europa). La postura del presidente francese è anche del tutto diversa rispetto a quella della cancelliera tedesca uscente: la leadership di ...

Ultime Notizie dalla rete : Quanto arrabbiato Napoli, Milan e Inter mantengono il passo, Juve comincia la rimonta Ad oggi il pubblico è arrabbiato e una rosa di tale livello, merita decisamente di più. Gli ospiti ... Contro le big la mentalità va ancora stabilita, soprattutto per quanto riguarda le pressioni. ...

Brasile, brutale aggressione all'arbitro dopo cartellino giallo: arrestato William Ribeiro Ha dell'incredibile quanto accaduto in Brasile nella serata di ieri. Nel match di Serie A2 brasiliana tra il Guarani e ... evidentemente arrabbiato per la decisione del direttore di gara, ha reagito ...

Quanto è arrabbiato Emmanuel Macron Il Foglio "Assolto e chiamato a pagare soltanto io" Il caso delle spese legali chieste all’ex sindaco per il processo sulle polveri sottili, Leonardo Domenici: "E’ in crisi lo stato di diritto" ...

Bonucci: "Sono più arrabbiato di tutti, con me stesso soprattutto: chiedo scusa" Con un post sui propri profili social Leonardo Bonucci, espulso nel primo tempo del match di Nations League perso dall'Intalia contro la Spagna, ha ...

