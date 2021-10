Picchia violentemente un senzatetto con un palo di legno | “Ha causato l’aborto di mia moglie durante una rapina”

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Un 55enne è stato condannato a 7 mesi di carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aggressione ai danni di unil quale in precedenza avrebbe minacciato lacon un coltello provocandogli un aborto spontaneo Un marito infuriato hatounperchè l’uomo avrebbe,unaa mano armata, provocatoL'articolo NewNotizie.it.

Advertising

NewSicilia : Entrambi gli anziani sono stati violentemente picchiati, poi si sono chiusi abbracciati in cucina #Newsicilia - n_nad1a : RT @con_la_J: @FedericoDinca @Mov5Stelle #Fascista di #ForzaNuova picchia violentemente un candidato del @Mov5Stelle. Questo è il clima esa… - Giusepp66890796 : RT @con_la_J: @FedericoDinca @Mov5Stelle #Fascista di #ForzaNuova picchia violentemente un candidato del @Mov5Stelle. Questo è il clima esa… - con_la_J : @FedericoDinca @Mov5Stelle #Fascista di #ForzaNuova picchia violentemente un candidato del @Mov5Stelle. Questo è il… - g_effe : Anche in Australia dove la polizia picchia violentemente chi prova ad opporsi. -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia violentemente

RomaToday

...colpevole di aggressione ai danni di un senzatetto il quale in precedenza avrebbe minacciato la moglie con un coltello provocandogli un aborto spontaneo Un marito infuriato ha picchiato...I carabinieri di Seregno (Monza) hanno arrestato un uomo di 38 anni per averaggredito l'anziana madre, invalida e costretta a respirare con l'ossigeno. A chiedere aiuto al 112 è stata la figlia maggiore della donna, anche questa invalida, aggredita a schiaffi ...A Ribera, nell'Agrigentino, i carabinieri hanno arrestato un operaio di 38 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violazione di domicilio. Separato da un anno, l'uomo ha ...Una storia violenta dove c’è una madre invalida e il figlio che la picchia. E’ accaduto al Tuscolano. Anni di vessazioni continue subite dalla donna. Lei 70enne e malata, ...