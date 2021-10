Operazione Popilia | 8 misure cautelari personali e sequestro di 6 società

Advertising

biagiottimn : Operazione Popilia #mafia #Rimini #GDF - newsrimini : Minacce, estorsioni, intestazioni fittizie per gestire alberghi. Operazione della #guardiadifinanza a #Rimini… - reggiotv : I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione dei Comandi… - infoitinterno : “Operazione Popilia”, infiltrazioni mafiose nella riviera romagnola, arresti tra Emilia, Calabria e Puglia - corrierelamezia : 'Operazione Popilia', infiltrazioni mafiose nella riviera romagnola, arresti tra Emilia, Calabria e Puglia -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione Popilia

Con l'" la Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito oggi otto misure cautelari, tra Emilia Romagna, Calabia e Puglia, e sequestrato sei società che gestivano hotel in Riviera e non solo . ...https://www.chiamamicitta.it/wp - content/uploads/2021/10/_07_10_21_Nucleo - PEF - RN.mp4 Il maggiore Roberto Russo e il comandante della Guardia di Finanza di Rimini Colonnello ...Sequestri per sei società e misure cautelari per otto persone, le Fiamme Gialle di Rimini, in collaborazione con quelle ioniche e di Cosenza, ...Un merito all'operazione Popilia, il neo-sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha pubblicamente ringraziato la Guardia di ...