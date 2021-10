Nego do Borel ritrovato dopo la scomparsa. Ecco dove si trovava (Di giovedì 7 ottobre 2021) ritrovato Nego do Borel Nelle scorse ore, Dire Giovani, aveva riportato la notizia della scomparsa di Nego do Borel, il rapper accusato di molestie e stupro ai danni di Dayane Mello, nel reality A Fazenda, in Brasile. Si erano totalmente perse le tracce del ragazzo, che a quanto pare nelle scorse ore è stato ritrovato. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 ottobre 2021)doNelle scorse ore, Dire Giovani, aveva riportato la notizia delladido, il rapper accusato di molestie e stupro ai danni di Dayane Mello, nel reality A Fazenda, in Brasile. Si erano totalmente perse le tracce del ragazzo, che a quanto pare nelle scorse ore è stato. L'articolo proviene da Novella 2000.

