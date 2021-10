Milan | Pioli fa la conta verso il Verona | alcuni recuperi in vista

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Domenica prossima ilaffronterà l’Hellasnel match valido per l’ottava giornata di Serie A.spera di recuperare… Ilda domani pomeriggio riprenderà gli allenamenti, ma i giocatori alle prese con la riatletizzazione hanno continuato il loro lavoro per accorciare ulteriormente i tempi del rientro in gruppo. Come riporta Tuttosport, Krunic, Bakayoko, Ibrahimovic e Giroud sono i nomi chesi augura di poter convocare già dalla partita contro l’Hellas. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.