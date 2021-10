Legge delega, una riforma che apre ad aggravi fiscali. Scrive Zecchini (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo la riforma Vanoni e quella del biennio 1973-74, il Paese si appresta ad affrontare, con la Legge delega appena presentata, una terza grande ristrutturazione del sistema tributario che ha vaste implicazioni e lascia ampia latitudine al governo su come dare contenuto alle direttive generali che ha enunciato. Che il sistema attuale avesse bisogno di una completa risistemazione era evidente da anni, ma i termini della delega proposti dal governo gli lasciano grande spazio per generare maggiori entrate in una fase in cui i bilanci pubblici sono in profondo rosso e il debito pubblico al limite della sostenibilità. Quindi si fa leva su uno stato quasi di necessità, determinato dal fabbisogno di coprire i disavanzi di bilancio e dagli obblighi di osservare le clausole del Pnrr, per poter dischiudere l’accesso a nuove ... Leggi su formiche (Di giovedì 7 ottobre 2021) Dopo laVanoni e quella del biennio 1973-74, il Paese si appresta ad affrontare, con laappena presentata, una terza grande ristrutturazione del sistema tributario che ha vaste implicazioni e lascia ampia latitudine al governo su come dare contenuto alle direttive generali che ha enunciato. Che il sistema attuale avesse bisogno di una completa risistemazione era evidente da anni, ma i termini dellaproposti dal governo gli lasciano grande spazio per generare maggiori entrate in una fase in cui i bilanci pubblici sono in profondo rosso e il debito pubblico al limite della sostenibilità. Quindi si fa leva su uno stato quasi di necessità, determinato dal fabbisogno di coprire i disavanzi di bilancio e dagli obblighi di osservare le clausole del Pnrr, per poter dischiudere l’accesso a nuove ...

Advertising

borghi_claudio : Se quello che si legge nella BOZZA ?? della legge delega sul Fisco è vero e contiene iva e catasto significa semplic… - marattin : Sono stato ospite a Sky Economia. La legge delega presentata dal governo sulla riforma fiscale ricalca pienamente i… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI: 'NON ABBIAMO VOTATO LA LEGGE DELEGA PERCHÈ NON CONTIENE QUELLO CHE ERA NEGLI ACCORDI. C'È QUALCOSA… - Sasasasachichi : RT @petunianelsole: Nella legge delega non c'è nemmeno un minimo accenno alla riforma della giustizia tributaria. Nisba. Nada. Niente che t… - dottcorbelli : @borghi_claudio La questione catasto mi pare ovvia. Una legge-delega-scatola-vuota è un modo per andare in Europa d… -