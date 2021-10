La Francia batte il Belgio in rimonta per 3-2 e vola in finale di Nations League (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - La Francia batte il Belgio in rimonta per 3-2 e giocherà la finale della seconda edizione della Nations League. Ad attenderla c'è la Spagna di Luis Enrique che ieri ha superato l'Italia a San Siro per 2-1. I diavoli rossi saranno quindi gli sfidanti degli azzurri di Mancini nella partita valevole per il terzo/quarto posto. Quella che è maturata a Torino, nella casa della Juventus, è stata una vera e nuova delusione per la squadra allenata da Roberto Martinez che, prima nel ranking Fifa, non è ancora riuscita ad aggiudicarsi un titolo internazionale. Una sorta di maledizione per una generazione di campioni che rischia di rimanere per sempre a bocca asciutta. Il Belgio, stavolta, è riuscito nell'ardua impresa di sprecare un vantaggio di due reti ... Leggi su agi (Di giovedì 7 ottobre 2021) AGI - Lailinper 3-2 e giocherà ladella seconda edizione della. Ad attenderla c'è la Spagna di Luis Enrique che ieri ha superato l'Italia a San Siro per 2-1. I diavoli rossi saranno quindi gli sfidanti degli azzurri di Mancini nella partita valevole per il terzo/quarto posto. Quella che è maturata a Torino, nella casa della Juventus, è stata una vera e nuova delusione per la squadra allenata da Roberto Martinez che, prima nel ranking Fifa, non è ancora riuscita ad aggiudicarsi un titolo internazionale. Una sorta di maledizione per una generazione di campioni che rischia di rimanere per sempre a bocca asciutta. Il, stavolta, è riuscito nell'ardua impresa di sprecare un vantaggio di due reti ...

Advertising

tvdigitaldivide : Ascolti TV: Azzurri boom al pomeriggio. Francia-Spagna batte Papi e Fazio - Maria33759436 : Su Rai1 la finale di Nations League batte Enrico Papi, che poi domina in seconda serata. Sul podio sale Fabio Fazio… - infoitsport : La Stampa: 'L'Italia batte il Belgio e riparte. Benzema e Mbappé danno il trofeo alla Francia' - AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 10 ottobre 2021: la finalina Azzurra batte Francia-Spagna. Papi e Fazio non soffrono, anzi cresc… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 10 ottobre 2021: la finalina Azzurra batte Francia-Spagna. Papi e Fazio non soffrono, anzi cresc… -