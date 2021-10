Il letto smart che ha tutto ciò che ti serve (anche una tv da 70 pollici) (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quanto lo vorresti un letto smart? La tecnologia applicata al sonno sta guadagnando terreno e sarà uno dei settori da tenere d’occhio per il prossimo sviluppo della casa intelligente. Non soltanto perché al centro c’è un’attività umana fondamentale come il dormire, ma soprattutto perché fa parte di un business – quello della smart home - che ha già raggiunto un volume d’affari pari a 3,7 miliardi di euro, con una crescita superiore al 30% anno su anno, stando ai dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Ma dopo i letti intelligenti, cuscini smart che non ti fanno russare e tutti i sensori necessari per monitorare il tuo sonno, la prossima frontiera sarà ridisegnare la camera da letto per trasformarla in un’oasi di benessere per il proprio relax. Come? Ad ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 7 ottobre 2021) Quanto lo vorresti un? La tecnologia applicata al sonno sta guadagnando terreno e sarà uno dei settori da tenere d’occhio per il prossimo sviluppo della casa intelligente. Non soltanto perché al centro c’è un’attività umana fondamentale come il dormire, ma sopratperché fa parte di un business – quello dellahome - che ha già raggiunto un volume d’affari pari a 3,7 miliardi di euro, con una crescita superiore al 30% anno su anno, stando ai dati dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Ma dopo i letti intelligenti, cusciniche non ti fanno russare e tutti i sensori necessari per monitorare il tuo sonno, la prossima frontiera sarà ridisegnare la camera daper trasformarla in un’oasi di benessere per il proprio relax. Come? Ad ...

Advertising

sipuofaree : @GiulioMarini2 @FmMosca Ma dove è scritto che si lavora con greenpass da casa? Ho letto oggi una bozza ma non l'ho… - HakunaM89047621 : @FmMosca Avevo letto che lo smart working non prevedeva marchio verde... - CCKKI : @Amos8125 @Il_Vitruviano @ItalianPolitics @MoniShantiRani La gentrificazione sta dando i suoi frutti. Aggiungi lo s… - CarlaBuy : No ma bello lo smart working che mentre programmo in php stendo i panni, rifaccio il letto, passo lo straccio in sa… - elios_skia : @TheSnoopyG ??Annamobbene. Adesso in smart working qualche ora in più la recupero, ma normalmente per dormire 8 ore… -