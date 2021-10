“Era lui”. Alessandro Venturelli, clamorosa segnalazione a 10 mesi dalla scomparsa (Di giovedì 7 ottobre 2021) Alessandro Venturelli ha fatto perdere le sue tracce il 5 dicembre 2020 da Sassuolo. Da quel giorno del 21enne non si è mai saputo niente e la madre Roberta non ha mai smesso di sperare. A Chi l’ha visto? la prima denuncia dei genitori, poi una serie di segnalazioni, arrivate anche insieme a quelle di Stefano Barilli, scomparso nello stesso periodo da Piacenza ma trovato cadavere lo scorso aprile. Ora una nuova testimonianza arriva e questa volta la persona si dice sicura della sua identità. “Mi ha aiutato a prenotare un hamburger e una bibita. Volevo offrirgli qualcosa per ringraziarlo ma mi ha detto di no. Ho pagato, mi sono girata e non c’era più. L’ho riconosciuto poi dall’accento e dai capelli ricci”, ha detto la donna. La testimonianza riaccende la speranza dei familiari e degli amici di ritrovare Alessandro ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 7 ottobre 2021)ha fatto perdere le sue tracce il 5 dicembre 2020 da Sassuolo. Da quel giorno del 21enne non si è mai saputo niente e la madre Roberta non ha mai smesso di sperare. A Chi l’ha visto? la prima denuncia dei genitori, poi una serie di segnalazioni, arrivate anche insieme a quelle di Stefano Barilli, scomparso nello stesso periodo da Piacenza ma trovato cadavere lo scorso aprile. Ora una nuova testimonianza arriva e questa volta la persona si dice sicura della sua identità. “Mi ha aiutato a prenotare un hamburger e una bibita. Volevo offrirgli qualcosa per ringraziarlo ma mi ha detto di no. Ho pagato, mi sono girata e non c’era più. L’ho riconosciuto poi dall’accento e dai capelli ricci”, ha detto la donna. La testimonianza riaccende la speranza dei familiari e degli amici di ritrovare...

Advertising

rtl1025 : ?? É accaduto in #Iowa, dove Royce e Frankie #King, 98 anni lui, 97 lei, si sono sposati nuovamente dopo 77 anni. La… - andreapurgatori : Una vota era Brando… Il cancelliere #Kurz indagato per favoreggiamento della corruzione: sondaggi pagati con soldi… - SkyTG24 : In #Turchia un #ubriaco ha aiutato a cercare un disperso ma lo scomparso era lui: - jiaycheng : RT @fatina909: ???? ?? Purtroppo succede anche questo, la volontaria si è accorta che alcuni bambini stavano giocando a palla solo che al pos… - Blonda53952257 : Manuel che viene indirizzato palesemente dal gf per creare una dinamica senno tutto moscio, esce lui poi chiamano L… -