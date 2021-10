Draghi vede Salvini | incontro a Palazzo Chigi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Il leader della Lega Matteoè aper incontrare il presidente del Consiglio, Mario. Il segretario del Carroccio è entrato dall’ingresso posteriore delche ospita la presidenza del Consiglio, evitando i cronisti. L’arriva dopo lo ‘strappo’ della Lega, assente in Consiglio dei ministri per il via libera della delega fiscale e le parole del leghista sulla riforma del catasto. “Votiamo in cdm? Non lo so, ora vediamo…”. Giancarlo Giorgetti, ministro leghista per lo sviluppo economico risponde intanto così all’AdnKronos lasciando gli uffici del Senato del partito, dopo undi circa 40 minuti con il segretario. Il leader della Lega aveva appena lasciato il Senato per recarsi a ...