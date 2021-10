Corte Strasburgo respinge ricorso di un francese contro Green pass (Di giovedì 7 ottobre 2021) La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un cittadino francese contro il Green pass. L'uomo, Guillaume Zambrano, sostiene che la legge sul pass sanitario ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 ottobre 2021) Laeuropea dei diritti umani ha dichiarato irricevibile ilpresentato da un cittadinoil. L'uomo, Guillaume Zambrano, sostiene che la legge sulsanitario ...

