Ballottaggio elezioni 2021, quando e come si vota: date e orari (Di giovedì 7 ottobre 2021) E se mentre molti Comuni (anche del Lazio) hanno già eletto il nuovo Sindaco in carica da lunedì 4 ottobre, altri ancora non conoscono il futuro della propria amministrazione. Tutto è nel mani del Ballottaggio tra i due candidati Sindaco che hanno ottenuto più voti: spetta, come sempre, ai cittadini recarsi (nuovamente) alle urne e dare la preferenza per nominare il Primo Cittadino che sarà a capo della città per i prossimi 5 anni. Ma quando e dove si vota? Ballottaggio elezioni 2021, quando e come si vota: gli orari e le date E se il primo turno delle elezioni amministrative 2021 è andato, ora si aspetta il Ballottaggio in tutti quei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021) E se mentre molti Comuni (anche del Lazio) hanno già eletto il nuovo Sindaco in carica da lunedì 4 ottobre, altri ancora non conoscono il futuro della propria amministrazione. Tutto è nel mani deltra i due candidati Sindaco che hanno ottenuto più voti: spetta,sempre, ai cittadini recarsi (nuovamente) alle urne e dare la preferenza per nominare il Primo Cittadino che sarà a capo della città per i prossimi 5 anni. Mae dove sisi: glie leE se il primo turno delleamministrativeè andato, ora si aspetta ilin tutti quei ...

Advertising

ilpost : Beppe Sala ha stravinto a Milano. Il sindaco uscente del centrosinistra ha un netto vantaggio rispetto a Luca Ber… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Aperti i seggi per le elezioni amministrative, suppletive e regionali. Dodici milioni gli elettori… - CorriereCitta : #Ballottaggio elezioni 2021, quando e come si vota: date e orari - stormi1904 : RT @diarioromano: Elezioni: un #ballottaggio con scelta obbligata Le rassicurazioni di Gualtieri sul non voler imbarcare esponenti #M5S in… - battaglia_persa : RT @diarioromano: Elezioni: un #ballottaggio con scelta obbligata Le rassicurazioni di Gualtieri sul non voler imbarcare esponenti #M5S in… -