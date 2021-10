Antitrust: istruttorie su mancata prescrizione bollette acqua (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'Antitrust ha avviato cinque istruttorie e notificate 7 moral suasion a società attive nei servizi idrici. E' quanto si legge in una nota secondo cui l'Autorità è intervenuta per far rispettare la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 7 ottobre 2021) L'ha avviato cinquee notificate 7 moral suasion a società attive nei servizi idrici. E' quanto si legge in una nota secondo cui l'Autorità è intervenuta per far rispettare la ...

Advertising

fisco24_info : Antitrust: istruttorie su mancata prescrizione bollette acqua: Al via per 5 società idriche, moral suasion per 5 - antitrust_it : #Antitrust: avviate cinque istruttorie e notificate 7 moral suasion a società attive nei #serviziidrici… - Agenparl : Antitrust - Comunicato Stampa - Antitrust: avviate cinque istruttorie e notificate 7 moral suasion a società attive… -