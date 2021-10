Amici non andrà in onda domenica, cambio di programmazione anche per Verissimo e Uomini e donne (Di giovedì 7 ottobre 2021) Amici 21 in onda eccezionalmente lunedì 11 ottobre Si è appena conclusa la registrazione della quarta puntata di Amici 21, quella che sarebbe dovuta andare in onda domenica 10 ottobre alle 14 su Canale 5. Mediaset, però, ha pubblicato un comunicato per una variazione della programmazione. Poiché domenica 10 andrà in onda sulla Rai la L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 7 ottobre 2021)21 ineccezionalmente lunedì 11 ottobre Si è appena conclusa la registrazione della quarta puntata di21, quella che sarebbe dovuta andare in10 ottobre alle 14 su Canale 5. Mediaset, però, ha pubblicato un comunicato per una variazione della. Poiché10insulla Rai la L'articolo proviene da Novella 2000.

