Viabilità Roma Regione Lazio del 06-10-2021 ore 16:30 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Viabilità DEL 6 OTTOBRE 2021 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA FLAMINIA, PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE NEI PRESSI DI RIANO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI; CODE CHE SONO IN PROGRESSIVO AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; UN INVITO ALL’ATTENZIONE INFINE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI TERRACINA: A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE, AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN DIREZIONE TERRACINA, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. PASSIAMO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 6 ottobre 2021)DEL 6 OTTOBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA FLAMINIA, PER LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE NEI PRESSI DI RIANO PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI QUARTICCIOLO NELLE DUE DIREZIONI; CODE CHE SONO IN PROGRESSIVO AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA, IN INTERNA TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; UN INVITO ALL’ATTENZIONE INFINE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA PONTINA NEI PRESSI DI TERRACINA: A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE, AL MOMENTO E’ CHIUSO IL TRATTO ALL’ALTEZZA DEL KM 96 IN DIREZIONE TERRACINA, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. PASSIAMO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Lavori alla rete idrica in via Roma: le modifiche al traffico ...unico alternato su via Roma, che avrebbe creato un eccessivo disagio, abbiamo studiato un percorso alternativo che potrà essere percorso nelle ore di attività del cantiere, riaprendo la viabilità su ...

Stellantis Melfi, la voce degli operai e le iniziative necessarie ... ed è bene che venga portata all'all'attenzione anche del governo a Roma. "La situazione per tutti ...di Melfi affinché si apra una vera discussione nel paese che dia centralità al settore viabilità, ...

