Varriale indagato per stalking: non comparirà in video con la RAI fino al chiarimento (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enrico Varriale è indagato per stalking: l’ex vicedirettore di Rai Sport non comparirà in video fino al chiarimento Ormai è notizia conosciuta: Enrico Varriale è stato indagato per stalking dopo le accuse della ex compagna. La RAI ha preso una decisione in merito alle vicenze giudiziarie dell’ex vicedirettore dell’area sport. Ecco quanto riportato dall’agenzia Adnkronos. «La decisione, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe stata presa per difendere la reputazione dell’Azienda nonché dello stesso giornalista». Sono attese dunque novità in merito a Varriale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Enricoper: l’ex vicedirettore di Rai Sport noninalOrmai è notizia conosciuta: Enricoè statoperdopo le accuse della ex compagna. La RAI ha preso una decisione in merito alle vicenze giudiziarie dell’ex vicedirettore dell’area sport. Ecco quanto riportato dall’agenzia Adnkronos. «La decisione, a quanto apprende l’Adnkronos, sarebbe stata presa per difendere la reputazione dell’Azienda nonché dello stesso giornalista». Sono attese dunque novità in merito a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fattoquotidiano : Enrico Varriale è stato sospeso dal video dai vertici Rai. È indagato per stalking e lesioni personali dopo la denu… - Adnkronos : #Varriale indagato, sospeso da video fino a chiarimento. - Corriere : Varriale indagato per stalking. La ex: mi ha insultata e picchiata - ilgiornale : La decisione della Rai arriva dopo l'indagine per stalking e lesioni personali aggravate che aveva colpito il giorn… - OrsoPolar3 : RT @LeonettiFrank: L'ex vicedirettore di Rai Sport Enrico Varriale, indagato per stalking e lesioni personali aggravate, è stato sospeso da… -