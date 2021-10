Uomini e Donne, ritorna il cavaliere Donato: Gemma Galgani 'rinata' per Massimo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'appuntamento di Uomini e Donne di mercoledì 6 ottobre si è rivelato scoppiettante con il clamoroso ritorno del cavaliere Donato. Quest'ultimo si è presentato a Pinuccia con l'intenzione di frequentarla, ma ha ricevuto una risposta poco promettente. Intanto Gemma Galgani rinasce e questo grazie all'affascinante Massimo. Uomini e Donne, Donato ritorna in studio per Pinuccia Donato si è presentato alla dama Pinuccia parlando di se stesso. Viene dalla Basilicata, Potenza per l'esattezza, ed ha 81 anni. L'uomo non è un volto nuovo della trasmissione dato che già nel 2013 vi prese parte. Ai tempi lasciò Uomini e Donne perché aveva trovato una compagna. ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L'appuntamento didi mercoledì 6 ottobre si è rivelato scoppiettante con il clamoroso ritorno del. Quest'ultimo si è presentato a Pinuccia con l'intenzione di frequentarla, ma ha ricevuto una risposta poco promettente. Intantorinasce e questo grazie all'affascinantein studio per Pinucciasi è presentato alla dama Pinuccia parlando di se stesso. Viene dalla Basilicata, Potenza per l'esattezza, ed ha 81 anni. L'uomo non è un volto nuovo della trasmissione dato che già nel 2013 vi prese parte. Ai tempi lasciòperché aveva trovato una compagna. ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - Mov5Stelle : Tanti auguri al MoVimento 5 Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici… - Erosenn67299186 : RT @sregolatore: Stasera sono al compleanno di una mia amica ma mi ha chiesto di vestirmi bene. Le donne fanno queste richieste assurde e p… - LobbaLuisa : RT @Sarita_Libre: #Mussolini ha messo tantissimi italiani sui treni per #Auschwitz. Uomini, donne e BAMBINI. Ricordo la piccola Emilia, 3 a… -