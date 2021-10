Uomini e Donne: Marcello pianta Ida, ma qualcosa non torna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cavaliere piace molto al pubblico di Canale 5, però c’è chi trova dei dettagli che lasciano un po’ pensare L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il cavaliere piace molto al pubblico di Canale 5, però c’è chi trova dei dettagli che lasciano un po’ pensare L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

ciropellegrino : Sono acque agitate, miei cari. Nemmeno 7 giorni fa #Durigon, oggi #Meloni & co. Questo non è un colosso editoriale… - GiuseppeConteIT : Tanti auguri al @Mov5Stelle, tanti auguri a una comunità che cresce e matura senza perdere le proprie radici, una c… - ladyonorato : Prima o poi tutto questo finirà. Ma non potremo mai dimenticare quanti uomini e donne abbiamo perso a causa di poli… - DavideDucks : RT @Sarita_Libre: #Mussolini ha messo tantissimi italiani sui treni per #Auschwitz. Uomini, donne e BAMBINI. Ricordo la piccola Emilia, 3 a… - CircoloDiNoto : RT @premioluchetta: #PremioLuchetta | #PremioSpeciale a @_Nico_Piro_ Giornalista che, da oltre tre decenni, si impegna in prima linea per… -