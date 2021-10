Treviglio | la Lega primo partito con il 20 | 40% | ma il più votato è Molteni del Pd

giove_luna : RT @CateFerrara: Qua vince al primo turno Lega FdI Forza Italia e affini, altri 5 anni a pensare solo a cemento, fiere, zero visione cultur… - CateFerrara : Qua vince al primo turno Lega FdI Forza Italia e affini, altri 5 anni a pensare solo a cemento, fiere, zero visione… - Arianna42843157 : RT @LegaSalvini: A Treviglio (Bergamo) vota Lega! #3e4ottobrevotoLega - Profilo3Marco : RT @Noiconsalvini: A Treviglio (Bergamo) vota Lega! #3e4ottobrevotoLega - TonusAldo : RT @LegaSalvini: A Treviglio (Bergamo) vota Lega! #3e4ottobrevotoLega -

Ultime Notizie dalla rete : Treviglio Lega

Prima Treviglio

... con laprotagonista: in Piemonte (Novara, con il 70 per cento, e Domodossola), in gran parte dell'hinterland milanese (Gallarate, Busto Arsizio, San Giuliano Milanese,, Limbiate), con ......, le Elezioni Comunali vedono una sfida sostanziale a due per la corsa a nuovo sindaco: Juri Imeri per il Centrodestra (; FdI; Fi - Udc; Io; con Mangano per; Salute ...“La delega fiscale non è l’oroscopo, non va bene che i ministri leggano il testo mezz’ora prima del Consiglio dei ministri. La delega fiscale, con la riforma del catasto al suo interno, diventa terren ...Con 377 preferenze è Erik Molteni il candidato più votato della tornata elettorale che si svolta domenica e lunedì e che ha portato alla vittoria la coalizione di centrodestra riconfermando sindaco Ju ...