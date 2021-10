Spalletti pensa ad un'amichevole (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, il Napoli sta pensando di organizzare un'amichevole nei prossimi giorni. Sarebbe importante per far mettere minuti importanti nelle gambe a Mertens, Demme e Ghoulam. Mertens-Napoli-Spalletti Spalletti farebbe giocare, tra i non convocati con le nazionali, coloro che hanno trovato meno spazio in questa stagione. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, il Napoli stando di organizzare un'nei prossimi giorni. Sarebbe importante per far mettere minuti importanti nelle gambe a Mertens, Demme e Ghoulam. Mertens-Napoli-farebbe giocare, tra i non convocati con le nazionali, coloro che hanno trovato meno spazio in questa stagione.

Advertising

Spazio_Napoli : Spalletti pensa ad un'amichevole - ilnapolionline : Spalletti pensa ad una nuova amichevole per capire la condizione di tre big - - ildaniele : @pisto_gol Ho letto un interessante articolo di @lVendemiale relativamente alle parabole che le squadre di… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, vice-Mario Rui: Giuntoli pensa ad un ex Atalanta #Napoli #NapoliSpartak #UEL #FiorentinaNapoli… - CalcioNews24 : #Spalletti pensa in grande #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti pensa Di Fusco: 'Va dato grande merito allo staff di Spalletti' Il giocatore non pensa se ha incontrato o meno le big ma pensa se sta davanti o meno. Il Napoli se ... Indubbiamente il lavoro più importante di Spalletti è stato quello mentale ma va dato un grande ...

Caro Insigne, non stuzzicare lo Spalletti che dorme Pensa che dà anche una grande mano anche in difesa, non solo con il primo pressing sul portiere o ...due rigori che ci potevano costare caro (con il Venezia e oggi con la Fiorentina e qui Spalletti ...

Spalletti pensa ad una nuova amichevole per capire la condizione di tre big Il Napoli Online Luciano Spalletti raggiunge il primo obiettivo stagionale Luciano Spalletti è riuscito ad avvicinare Napoli al Napoli. Passione Napoli - 11 giorni, è questo il tempo che bisognerà aspettare fino al prossimo match ...

Spalletti pensa ad una nuova amichevole per capire la condizione di tre big La sosta per gli impegni dei nazionali, potrebbero indurre al tecnico del Napoli Luciano Spalletti di far disputare un altro test amichevoli. In occasione della prima pausa gli azzurri persero per 1-5 ...

Il giocatore nonse ha incontrato o meno le big mase sta davanti o meno. Il Napoli se ... Indubbiamente il lavoro più importante diè stato quello mentale ma va dato un grande ...che dà anche una grande mano anche in difesa, non solo con il primo pressing sul portiere o ...due rigori che ci potevano costare caro (con il Venezia e oggi con la Fiorentina e qui...Luciano Spalletti è riuscito ad avvicinare Napoli al Napoli. Passione Napoli - 11 giorni, è questo il tempo che bisognerà aspettare fino al prossimo match ...La sosta per gli impegni dei nazionali, potrebbero indurre al tecnico del Napoli Luciano Spalletti di far disputare un altro test amichevoli. In occasione della prima pausa gli azzurri persero per 1-5 ...