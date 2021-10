Scuola, 20 positivi nell’ultima settimana: 29 le classi in quarantena (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bergamo. Sono 29 le classi in quarantena nelle scuole bergamasche di ogni ordine e grado nel periodo 27 settembre-3 ottobre: emerge dall’ultima analisi di Ats Bergamo. Nella settimana oggetto di verifica si sono segnalati 20 casi positivi tra studenti e personale scolastico, scoperti processando 1.017 tamponi. Dall’inizio della Scuola, il 13 settembre scorso, sono stati effettuati 3.017 test. Delle 29 classi in quarantena, 6 sono dei nidi, 10 delle primarie, 9 delle secondarie di primo grado e 4 delle secondarie di secondo grado. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Bergamo. Sono 29 leinnelle scuole bergamasche di ogni ordine e grado nel periodo 27 settembre-3 ottobre: emerge dall’ultima analisi di Ats Bergamo. Nellaoggetto di verifica si sono segnalati 20 casitra studenti e personale scolastico, scoperti processando 1.017 tamponi. Dall’inizio della, il 13 settembre scorso, sono stati effettuati 3.017 test. Delle 29in, 6 sono dei nidi, 10 delle primarie, 9 delle secondarie di primo grado e 4 delle secondarie di secondo grado.

