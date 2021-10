Ruby ter | Guerra | “Parlerò per riprendere mia vita prima di questo schifo”

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Sono pronta a parlare in aula, visto che chi è imputato non si prende la responsabilità di venire e metterci la faccia. Io sono ancora qui oggi, la miaè stata bloccata e danneggiata, la mia dignità messa sotto terra e sono qui per far luce ela miadi”. Così Barbara, una delle ragazze presenti alle cene di Arcore, parla al termine dell’udienza del processoter. L'articolo proviene da Italia Sera.

Caso, riparte il processo a carico di ma l' udienza viene subito rinviata al 20 ottobre . E due ex ' olgettine ' imputate nel processo, Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli , lanciano dure ...ripreso stamani il processo milanese sul casoa carico di Silvio Berlusconi e altri 28 imputati, dopo la rinuncia con una lettera da parte dell'ex premier alla perizia medico legale, che comprendeva anche accertamenti psichiatrici.