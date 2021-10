Paolini e Trevisan, missione compiuta: nel main draw di Indian Wells con la Giorgi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Martina Trevisan e Jasmine Paolini hanno centrato la qualificazione al tabellone principale del Wta 1000 di Indian Wells sul cemento californiano. La 27enne di Firenze, numero 66 del mondo, al turno ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Martinae Jasminehanno centrato la qualificazione al tabellone principale del Wta 1000 disul cemento californiano. La 27enne di Firenze, numero 66 del mondo, al turno ...

giulyleclerc : RT @Gazzetta_it: #Wta Indian Wells con #Giorgi Paolini e Trevisan al via domani - Gazzetta_it : #Wta Indian Wells con #Giorgi Paolini e Trevisan al via domani - OA_Sport : WTA Indian Wells 2021: Martina Trevisan pesca Marie Bouzkova, per Jasmine Paolini (lucky loser) arriva Mai Hontama,… - qnazionale : Indian Wells: Trevisan qualificata, Paolini lucky-loser, quattro azzurri al turno decisivo- - LorenzoAndreol4 : RT @federtennis: ?? Indian Wells: Trevisan e Paolini in Tabellone principale! Martina sconfigge Brantmeier 6-1 6-2, Jasmine Cede a Kozlova,… -