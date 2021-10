Omicidio nella notte | ucciso incensurato | era figlio di un boss

(Di mercoledì 6 ottobre 2021)a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli dove prosegue la guerra di camorra: la vittima aveva 23 anni Napoli, continua la guerra di camorra nel quartiere Ponticelli (Foto carabinieri)A Napoli si torna a sparare e quasi sicuramente a farlo è la camorra.è statoun23enne, Carmine D’Onofrio, mentre si trovava con la sua compagna via Luigi Crisconio, a Ponticelli, quartiere orientale dove da mesi è riesplosa una guerra per il dominio del territorio a suon di bombe. Erano circa le 2 della scorsaquando D’Onofrio è colpito dai proiettili calibro 45mm. I carabinieri della stazione di Ponticelli che sono giunti sul posto hanno trovato setteoli. Le indagini sono ...

rinoteodoro : Agguato nella notte, ucciso un 23enne: era in strada con la compagna - infoitinterno : Napoli, omicidio nella notte a Ponticelli, figlio del boss ammazzato davanti alla compagna incinta - crowsandcups : tea sul gruppo delle matricole qiesta mattina a quanto pare una mia prof e suo marito anche lui insegnante nella mi… - sudreporter : #Napoli, omicidio nella notte a Ponticelli: l'ombra della faida tra clan - anteprima24 : ** Incensurato ucciso nella notte a ##Napoli: gli hanno sparato mentre era in strada con la compagna **… -

Carmine D'Onofrio, il 23enne ucciso in un agguato nella notte a Ponticelli, Napoli Est, non risulta avere collegamenti con la malavita organizzata ...