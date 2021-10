Nobel per chimica agli ingegneri delle molecole: il tedesco List e il britannico MacMillan (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Nobel per la chimica 2021 è stato assegnato al tedesco Benjamin List e al britannico David W.C. MacMillan, per “lo sviluppo dell’organocatalisi asimmetrica”, un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzare molecole organiche con una procedura più semplice ed efficace. Goran K.Hansson, il segretario generale dell’Accademia reale svedese delle scienze, nell’annunciare il premio lo ha definito “uno strumento ingegnoso per costruire molecole”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilper la2021 è stato assegnato alBenjamine alDavid W.C., per “lo sviluppo dell’organocatalisi asimmetrica”, un nuovo tipo di catalisi che permette di utilizzareorganiche con una procedura più semplice ed efficace. Goran K.Hansson, il segretario generale dell’Accademia reale svedesescienze, nell’annunciare il premio lo ha definito “uno strumento ingegnoso per costruire”.

