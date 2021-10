Mika: condurrà l’Eurovision? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo Gabriele Corsi del Trio Medusa sarà Mika, il popolare cantante inglese e giudice di XFactor Italia, a condurre l’Eurovision Song Contest 2022. L’edizione dell’anno prossimo, che sarà ospitata dall’Italia, vedrà lui sul palco? E sarà da solo? La vittoria dei Maneskin all’Eurovision Song Contest 2021, arrivata dopo 31 anni dall’ultima volta, ha fatto sì che il prossimo anno sia l’Italia ad ospitare il contest musicale. Mentre si sta decidendo quale città verrà scelta per ospitare l’evento, però, è già partito il toto nomi sui possibili conduttori. Di recente si è parlato di Milly Carlucci, Alessandro Cattelan e persino di Malgioglio ma, in queste ore, è tornato il nome di Mika. Sembra, infatti, che il cantante libanese sia una delle scelte più probabili per la conduzione dell’Eurovision 2022, ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Secondo Gabriele Corsi del Trio Medusa sarà, il popolare cantante inglese e giudice di XFactor Italia, a condurreSong Contest 2022. L’edizione dell’anno prossimo, che sarà ospitata dall’Italia, vedrà lui sul palco? E sarà da solo? La vittoria dei Maneskin alSong Contest 2021, arrivata dopo 31 anni dall’ultima volta, ha fatto sì che il prossimo anno sia l’Italia ad ospitare il contest musicale. Mentre si sta decidendo quale città verrà scelta per ospitare l’evento, però, è già partito il toto nomi sui possibili conduttori. Di recente si è parlato di Milly Carlucci, Alessandro Cattelan e persino di Malgioglio ma, in queste ore, è tornato il nome di. Sembra, infatti, che il cantante libanese sia una delle scelte più probabili per la conduzione del2022, ...

