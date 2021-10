“Michetti fascista? Chi è davvero”. Calenda sconvolge la Gruber: grosso indizio sul ballottaggio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “È sbagliato bollare la destra come neofascista, è un modo per radicalizzarla. Michetti è stato votato da tantissime persone”. Così Carlo Calenda ha spiazzato Lilli Gruber e il suo parterre di ospiti di Otto e Mezzo, che avevano tirato in ballo l'inchiesta di FanPage che ha messo in difficoltà Giorgia Meloni a pochi giorni dal voto per le elezioni amministrative. “Il problema di Michetti non è il fascismo, credo che lui sia democristiano tra l'altro - ha dichiarato il leader di Azione - ma la sua totale incapacità. Nei dibattiti non dice nulla, il suo programma per Roma è inesistente. Quello di Gualtieri non mi piace, è conservatore, ma almeno ne ha uno. Indicazioni per il ballottaggio? I voti non sono miei, non li sposto con la valigia, però nonostante tutto dato che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “È sbagliato bollare la destra come neo, è un modo per radicalizzarla.è stato votato da tantissime persone”. Così Carloha spiazzato Lillie il suo parterre di ospiti di Otto e Mezzo, che avevano tirato in ballo l'inchiesta di FanPage che ha messo in difficoltà Giorgia Meloni a pochi giorni dal voto per le elezioni amministrative. “Il problema dinon è il fascismo, credo che lui sia democristiano tra l'altro - ha dichiarato il leader di Azione - ma la sua totale incapacità. Nei dibattiti non dice nulla, il suo programma per Roma è inesistente. Quello di Gualtieri non mi piace, è conservatore, ma almeno ne ha uno. Indicazioni per il? I voti non sono miei, non li sposto con la valigia, però nonostante tutto dato che ...

