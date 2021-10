Maddie McCann | nuove prove contro Christian Brueckner | ' Entro Natale potrebbe esserci la svolta'

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Continuano le indagini su, la bambina inglese scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Algarve, nel Portogallo del Sud. I sospetti cadono ancora una ...

Continuano le indagini su, la bambina inglese scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Algarve, nel Portogallo del Sud. I sospetti cadono ancora una volta su Christian Brueckner ...Christian Brueckner , principale sospettato del rapimento e della morte di, potrebbe essere formalmente incriminato entro natale. Sono passati ormai 14 anni dalla scomparsa di Madeleine ", la bimba di quasi 4 anni inglese scomparsa in Portogallo ...Continuano le indagini su Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa nel 2007 mentre era in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Algarve, ...Il principale e unico sospettato per l'omicidio della piccola Maddie McCann, Christian Brueckner, potrebbe essere incriminato entro Natale ...