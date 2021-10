L' Iss verifica che l' efficacia dei vaccini a mRna non cala dopo 7 mesi

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) A settedalla vaccinazione non si registra una riduzione dell'deiCovid-19 anella popolazione generale, mentre si osserva una lieve diminuzione nella protezione dall'infezione (sintomatica o asintomatica) in alcuni gruppi specifici. Lo afferma il quarto report, a cura del Gruppo di lavoro ISS e Ministero della Salute “SorveglianzaCovid-19”, sull'analisi congiunta dei dati della sorveglianza integrata Covid-19 e dell'anagrafe nazionale. Sono stati esaminati i dati di più di 29 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino a, seguite fino al 29 agosto 2021. L'è stata valutata confrontando l'incidenza di infezioni (sintomatiche e asintomatiche), ricoveri e decessi a diversi ...

Proprio mentre, d'altra parte, il nuovo report dell'sulle RSA certifica un sostanziale ... Il decreto ha indicato le modalità per ladell'obbligo vaccinale, tramite Regioni e aziende ...'La maggior parte dei casi Covid notificati negli ultimi 30 giorni in Italia - rileva l'nel ... siil cosiddetto effetto paradosso per cui il numero assoluto di infezioni, ospedalizzazioni ...A sette mesi dalla vaccinazione non si registra una riduzione dell’efficacia dei vaccini Covid-19 a mRna nella popolazione generale, mentre si osserva una lieve diminuzione nella protezione dall’infez ...Dai dati dell'Iss numeri confortanti sull'efficacia del vaccino: dai dati contenuti nel report dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia ...