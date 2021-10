La Vita in Diretta, tutto sulla trasmissione: informazioni e curiosità (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In casa Rai una delle trasmissioni più amate dal pubblico è La Vita in Diretta. Scopriamo da vicino curiosità e varie informazioni su questo noto programma. In onda ormai da tantissimi anni il programma La Vita in Diretta, che è diventato uno dei punti fermi per il pubblico televisivo. Nel corso degli anni vari i Leggi su youmovies (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In casa Rai una delle trasmissioni più amate dal pubblico è Lain. Scopriamo da vicinoe variesu questo noto programma. In onda ormai da tantissimi anni il programma Lain, che è diventato uno dei punti fermi per il pubblico televisivo. Nel corso degli anni vari i

Advertising

moneyfarmITA : La #pensione riguarda almeno vent'anni della tua vita. Ne sai abbastanza? #Moneyfarm in occasione di… - VeronicaVi_ : @_girlfrommars Qualcuno mi spiega dove sono le frasi zorpe sulle felpe? Io li ho amati e per mesi ho seguito la dir… - vitaindiretta : Bimbo ucciso, la mamma accusata di omicidio. Rivedi su RaiPlay il servizio di @MaraPannone ????… - N0FAI7H : @MartinKeufaver Ho perso la diretta, non c’è la registrazione, la vita è una mmerdah. - RadioMariaITA : H. 14:10 #Pomeriggio #insieme: frammenti di vita quotidiana dei nostri ascoltatori in diretta Roberta -