La Lega arretra nelle urne e comincia a parlare di crisi di governo. Il capogruppo Molinari: “Ci stanno accompagnando alla porta” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ogni volta che la Lega sembra essere sul punto di scatenare una crisi di governo, a parlare dritto per dritto non è subito Matteo Salvini. Prima manda avanti i suoi più fedeli gestori di parlamentari: Massimiliano Romeo al Senato, Riccardo Molinari alla Camera. Se nell’estate del 2019 era stato il primo ad attaccare i 5 stelle, pochi giorni prima dei “pieni poteri” chiesti dal capo con il Mojito in mano, ora che la situazione è molto più complicata parla il secondo. “Forse non si apre una crisi perché chi sta al governo pensa di poter fare tranquillamente a meno di noi. E a questo punto tocca a noi decidere cosa fare”, è la frase usata dal capo dei deputati leghisti, in un’intervista al Corriere della Sera. Nel day after delle amministrative, infatti, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ogni volta che lasembra essere sul punto di scatenare unadi, adritto per dritto non è subito Matteo Salvini. Prima manda avanti i suoi più fedeli gestori di parlamentari: Massimiliano Romeo al Senato, RiccardoCamera. Se nell’estate del 2019 era stato il primo ad attaccare i 5 stelle, pochi giorni prima dei “pieni poteri” chiesti dal capo con il Mojito in mano, ora che la situazione è molto più complicata parla il secondo. “Forse non si apre unaperché chi sta alpensa di poter fare tranquillamente a meno di noi. E a questo punto tocca a noi decidere cosa fare”, è la frase usata dal capo dei deputati leghisti, in un’intervista al Corriere della Sera. Nel day after delle amministrative, infatti, ...

