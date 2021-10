Il plasma iperimmune per i pazienti con gravi forme di Covid-19 si è rivelato inutile (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Immagine: Unsplash)I risultati di un ramo di Remap-Cap (Randomised, Embedded, Multifactorial, Adaptive Platform Trial for Community-Acquired Pneumonia), un importante studio clinico che ha coinvolto migliaia di pazienti in tutto il mondo, sembrano mettere definitivamente la parola fine al ricorso al plasma iperimmune per il trattamento dei pazienti con Covid-19 grave: nella maggior parte dei casi è inutile. Il ricorso al plasma iperimmune, chiariscono gli autori dell’articolo pubblicato sulle pagine di Jama, aveva il suo perché all’inizio della pandemia: non si sapeva pressoché nulla del nuovo coronavirus e le alternative di trattamento disponibili erano anch’esse dei tentativi. Inoltre la somministrazione di plasma da ... Leggi su wired (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Immagine: Unsplash)I risultati di un ramo di Remap-Cap (Randomised, Embedded, Multifactorial, Adaptive Platform Trial for Community-Acquired Pneumonia), un importante studio clinico che ha coinvolto migliaia diin tutto il mondo, sembrano mettere definitivamente la parola fine al ricorso alper il trattamento deicon-19 grave: nella maggior parte dei casi è. Il ricorso al, chiariscono gli autori dell’articolo pubblicato sulle pagine di Jama, aveva il suo perché all’inizio della pandemia: non si sapeva pressoché nulla del nuovo coronavirus e le alternative di trattamento disponibili erano anch’esse dei tentativi. Inoltre la somministrazione dida ...

