Advertising

sportli26181512 : Il murales di Lukaku e Ibrahimovic è sparito: ora ci sono Venom e Carnage: L'opera, realizzata a febbraio dopo il d… - interxlauti : RT @gglutheo: A sansiro hanno coperto il murales di ibra e Lukaku ?? - UmbertoDalessa4 : RT @gglutheo: A sansiro hanno coperto il murales di ibra e Lukaku ?? - mirkopioltini74 : RT @gglutheo: A sansiro hanno coperto il murales di ibra e Lukaku ?? - elely17 : RT @gglutheo: A sansiro hanno coperto il murales di ibra e Lukaku ?? -

Ultime Notizie dalla rete : murales Lukaku

Corriere dello Sport

Erano lì dallo scorso febbraioe Ibrahimovic , ma da qualche ora le loro raffigurazioni sono sparite dalche aveva fatto tanto discutere anche ad agosto, quando era stato imbrattato dopo il trasferimento del gigante ...Romeluinaugura a suo modo la seconda avventura al Chelsea della sua carriera: gol all'Arsenal di ... Hanno fatto bene i tifosi interisti a imbrattare subito il'. Non manca chi ironizza e ...L'opera, realizzata a febbraio dopo il derby di Milano della scorsa stagione e imbrattata ad agosto, è stata sostituita da una raffigurazione dei due personaggi della Marvel ...Sul muro vicino a San Siro che già aveva ospitato l'opera dedicata a Ibrahimovic e Lukaku, il murales per il lancio del nuovo film Venom vs. Carnage ...