Gwyneth Paltrow lancia l’integratore che aumenta la libido femminile: «DTF funziona davvero» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Che Gwyneth Paltrow abbia avviato una carriera impreditoriale inerente a prodotti sessuali non è più una novità. Dopo la candela al profumo di orgasmo o quella all’aroma di vagina e il vibratore ergonomico, l’attrice di «Sliding doors» ha lanciato un nuovo prodotto. Il DTF aiuterebbe ad accrescere il piacere sessuale femminile. Un integratore in grado di accrescere la libido femminile andando a combattere direttamente lo stress quotidiano. Gwyneth ha promosso su Instagram l’ultimo prodotto del suo brand: DTF, ovvero l’acronimo di «down to f**k», promettendo che l’integratore aiuterà davvero le donne: «Stress e ansia quotidiani, cambiamenti ormonali, stanchezza, età… questi possono avere un impatto sulla nostra libido ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Cheabbia avviato una carriera impreditoriale inerente a prodotti sessuali non è più una novità. Dopo la candela al profumo di orgasmo o quella all’aroma di vagina e il vibratore ergonomico, l’attrice di «Sliding doors» hato un nuovo prodotto. Il DTF aiuterebbe ad accrescere il piacere sessuale. Un integratore in grado di accrescere laandando a combattere direttamente lo stress quotidiano.ha promosso su Instagram l’ultimo prodotto del suo brand: DTF, ovvero l’acronimo di «down to f**k», promettendo cheaiuteràle donne: «Stress e ansia quotidiani, cambiamenti ormonali, stanchezza, età… questi possono avere un impatto sulla nostra...

