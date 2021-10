Garibaldi Vs Zombies, il graphic novel più “fuori di testa” del 2021! (Di giovedì 7 ottobre 2021) Garibaldi Vs Zombies, l’attesissimo graphic novel più fuori di testa del 2021, è finalmente disponibile sullo store online della Emmetre Edizioni. Il fumetto è stato lanciato con una campagna di crowdfunding su Kickstarter che si è conclusa con enorme successo i primi di luglio. Il Risorgimento italiano è a fumetti Garibaldi vs Zombies (qui il videotrailer) è un racconto a fumetti, un graphic novel di 60 pagine, ideato da Andrea Guglielmino e disegnato da Fabrizio De Fabritiis (copertina di Alberto Dal Lago e prefazione di Andrea Cavaletto), un volume di 17×23 cm. per 80 pagine totali a colori. Oltre al fumetto, la pubblicazione comprende anche studi, approfondimenti, work in progress e illustrazioni esclusive di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 ottobre 2021)Vs, l’attesissimopiùdidel 2021, è finalmente disponibile sullo store online della Emmetre Edizioni. Il fumetto è stato lanciato con una campagna di crowdfunding su Kickstarter che si è conclusa con enorme successo i primi di luglio. Il Risorgimento italiano è a fumettivs(qui il videotrailer) è un racconto a fumetti, undi 60 pagine, ideato da Andrea Guglielmino e disegnato da Fabrizio De Fabritiis (copertina di Alberto Dal Lago e prefazione di Andrea Cavaletto), un volume di 17×23 cm. per 80 pagine totali a colori. Oltre al fumetto, la pubblicazione comprende anche studi, approfondimenti, work in progress e illustrazioni esclusive di ...

