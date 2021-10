Formula 1, GP di Turchia: Red Bull in pista con un look in omaggio alla Honda (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Max Verstappen e Sergio Perez guideranno con colori prevaentemente bianchi ed un tocco di rosso in occasione del Gran Premio di Turchia di questo fine settimana. I due piloti della Red Bull, infatti, omaggeranno il partner dei motori Honda, che nel Gran Premio del Messico del 1965 si assicurò la prima vittoria in Formula 1. In quell’occasione Richie Ginther utilizzò una livrea che proprio questo weekend sarà ricordata dalla Red Bull. La Honda lascerà la F1 proprio alla fine dell’anno. L’evento del prossimo fine settimana si sarebbe dovuto svolgere durante la gara di casa a Suzuka ma il GP è stato cancellato a causa delle restrizioni relative al Covid-19. Queste le parole del team principal della Red Bull, Christian Horner: “Non ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Max Verstappen e Sergio Perez guideranno con colori prevaentemente bianchi ed un tocco di rosso in occasione del Gran Premio didi questo fine settimana. I due piloti della Red, infatti, omaggeranno il partner dei motori, che nel Gran Premio del Messico del 1965 si assicurò la prima vittoria in1. In quell’occasione Richie Ginther utilizzò una livrea che proprio questo weekend sarà ricordata dRed. Lalascerà la F1 propriofine dell’anno. L’evento del prossimo fine settimana si sarebbe dovuto svolgere durante la gara di casa a Suzuka ma il GP è stato cancellato a causa delle restrizioni relative al Covid-19. Queste le parole del team principal della Red, Christian Horner: “Non ...

Advertising

Gazzetta_it : F1, Red Bull e AlphaTauri: nuovo look nel GP di Turchia per celebrare Honda - SkySportF1 : Red Bull con una livera per Honda in Turchia. E sull'AlphaTauri... LE ANTICIPAZIONI #SkyMotori #F1 #Formula1 - STnews365 : Ferrari, Sainz cambia il motore: partirà ultimo in Turchia. Dopo Charles Leclerc, è il turno del pilota spagnolo.… - sportface2016 : #Formula1, #GPTurchia: le due #RedBull di Max #Verstappen e Sergio #Perez scenderanno in pista con un look diverso… - FormulaPassion : #F1 | Ufficiale, nuova power unit per Sainz in Turchia #TurkishGP -