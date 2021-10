Fedriga, Fvg punta su logistica, innovazione e ricerca base (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “La transizione digitale è una sfida enorme che deve passare attraverso un nuovo modello culturale di approccio al lavoro che implica il cambiamento profondo dei processi produttivi. Questa Amministrazione regionale si è data due linee guida di sviluppo: la logistica e l’innovazione. Siamo la regione a più alto tasso di innovazione in Italia, ma siamo ancora indietro rispetto alle regioni più innovative d’Europa. Partiamo da una forte vocazione alla ricerca di base, ora ciò che ci può aiutare a intraprendere la prospettiva giusta è investire sull’asset che più considero fondamentale, ovvero la capacità di formazione”. È questo lo scenario delineato dal governatore Massimiliano Fedriga nel suo intervento all’inaugurazione dell’ampliamento di Lean Experience Factory (Lef), la fabbrica ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “La transizione digitale è una sfida enorme che deve passare attraverso un nuovo modello culturale di approccio al lavoro che implica il cambiamento profondo dei processi produttivi. Questa Amministrazione regionale si è data due linee guida di sviluppo: lae l’. Siamo la regione a più alto tasso diin Italia, ma siamo ancora indietro rispetto alle regioni più innovative d’Europa. Partiamo da una forte vocazione alladi, ora ciò che ci può aiutare a intraprendere la prospettiva giusta è investire sull’asset che più considero fondamentale, ovvero la capacità di formazione”. È questo lo scenario delineato dal governatore Massimilianonel suo intervento all’inaugurazione dell’ampliamento di Lean Experience Factory (Lef), la fabbrica ...

