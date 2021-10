Dagli Occhi di un Foodblogger | l’evoluzione della pizza napoletana e degli impasti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) di Raffaele De Santis Napoli è la capitaleda oltre cento anni; dunque, soffre e beneficia dei cambiamenti stanno avvenendo con prepotenza nei recenti anni, che hanno portato ad una grande variazione nella proposta. Tale proposta può essere suddivisa in tre “macrosettori”, nati con il tempo per venire incontro alle esigenzeclientela (in costante cambiamento) che vuole gustare unanella città in cui si dice sia sorta. in foto la Margherita dell’Antica pizzeria Vesi (Ph. Raffaele De Santis) La prima proposta da elencare, per meriti storici e non solo, è quellaclassica, detta “’a rot e carrett”. Questa vuole un cornicione molto sottile, ed una grandezza tale da fuoriuscire dal classico piatto di 33 cm. ...