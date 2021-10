Ci mancava anche il down di Google Analytics (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La maggior parte dei siti web, in diverse parti del pianeta, stanno viaggiando senza la direzione dei dati. È l’effetto di quanto sta accadendo il 6 ottobre, con un malfunzionamento diffuso di Google Analytics, lo strumento utilizzato dal colosso di Mountain View per il tracciamento del traffico dei vari siti web che accettano questo sistema metrico. Da questa mattina, diverse segnalazioni sui social network hanno mostrato come siti web dalla grande portata e dal grande impatto con il pubblico registrino 0 visitatori. Un dato anomalo che anche noi di Giornalettismo possiamo riscontrare (con una media di visitatori contemporanei molto più bassa rispetto alla media giornaliera, tarata su questo stesso orario). LEGGI anche > Cookie, dal Garante della Privacy nuove linee guida Google ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La maggior parte dei siti web, in diverse parti del pianeta, stanno viaggiando senza la direzione dei dati. È l’effetto di quanto sta accadendo il 6 ottobre, con un malfunzionamento diffuso di, lo strumento utilizzato dal colosso di Mountain View per il tracciamento del traffico dei vari siti web che accettano questo sistema metrico. Da questa mattina, diverse segnalazioni sui social network hanno mostrato come siti web dalla grande portata e dal grande impatto con il pubblico registrino 0 visitatori. Un dato anomalo chenoi di Giornalettismo possiamo riscontrare (con una media di visitatori contemporanei molto più bassa rispetto alla media giornaliera, tarata su questo stesso orario). LEGGI> Cookie, dal Garante della Privacy nuove linee guida...

