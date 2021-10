Chicago Med 5, trama 4^ puntata 7 ottobre: Will Halstead mette alle strette una collega (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le avventure dei medici e degli infermieri di Chicago Med 5 tornano domani 7 ottobre su Italia 1 con ben quattro episodi intitolati rispettivamente Il dolore è per i vivi, Non sarà per sempre, Non ti farà del male e Nessuno può giudicare. La trama relativa a questa puntata, rivela che il dottor Will Halstead metterà alle strette la collega Hannah Asher per spingerla ad affrontare la sua dipendenza ed intraprendere un percorso di riabilitazione. Nel frattempo, Natalie Manning e il dottor Charles si occuperanno di un uomo che finge di essere il padre di una bambina e che si avvelenerà pur di non dire la verità mentre April Sexton continuerà a non dire a Choi del bacio con Crockett. Infine, quest'ultimo e la Manning ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Le avventure dei medici e degli infermieri diMed 5 tornano domani 7su Italia 1 con ben quattro episodi intitolati rispettivamente Il dolore è per i vivi, Non sarà per sempre, Non ti farà del male e Nessuno può giudicare. Larelativa a questa, rivela che il dottorràlaHannah Asher per spingerla ad affrontare la sua dipendenza ed intraprendere un percorso di riabilitazione. Nel frattempo, Natalie Manning e il dottor Charles si occuperanno di un uomo che finge di essere il padre di una bambina e che si avvelenerà pur di non dire la verità mentre April Sexton continuerà a non dire a Choi del bacio con Crockett. Infine, quest'ultimo e la Manning ...

Advertising

idolmyworld : ?? SERIE TV per chi ama il genere, vale la pena iniziare chicago pd/med/fire? come sono? - gretarwp : @denalirwp anche io sto guardando chicago med a che stai?? cmq guarda squid game - denalirwp : mi continuo Chicago med o inizio Squid game - horandogesty : @L0V3ROFM1N3 Bho io sto guardando Chicago med e ci sta - AlfioMarciante : RT @Keynesblog: Calenda 'senza giornali e tv'. Ma se a momenti me lo ritrovavo pure nelle puntate di Chicago Med! -