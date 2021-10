Calciomercato Juventus: duello con il Milan per un talento USA. Le ultime (Di mercoledì 6 ottobre 2021) La Juventus avrebbe messo gli occhi su Pepi, attaccante statunitense del Dallas: sfida al Milan sul mercato La Juventus guarda anche ai giovani della Major League Soccer statunitense sul Calciomercato. Stando a Sport Mediaset, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Ricardo Pepi dei Dallas FC. Attaccante classe 2003, corteggiassimo sul mercato, Pepi oltre ai bianconeri avrebbe catturato l’attenzione anche del Milan in Serie A. Sul giovane talento figurano inoltre compagini estere come Ajax e Wolfsburg. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Laavrebbe messo gli occhi su Pepi, attaccante statunitense del Dallas: sfida alsul mercato Laguarda anche ai giovani della Major League Soccer statunitense sul. Stando a Sport Mediaset, il club bianconero avrebbe messo nel mirino Ricardo Pepi dei Dallas FC. Attaccante classe 2003, corteggiassimo sul mercato, Pepi oltre ai bianconeri avrebbe catturato l’attenzione anche delin Serie A. Sul giovanefigurano inoltre compagini estere come Ajax e Wolfsburg. L'articolo proviene da Calcio News 24.

