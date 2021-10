Baresi: “Scudetto? Il Milan ci deve credere. Napoli favorito ma la Juve non è tagliata fuori” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex difensore del Milan, Franco Baresi ha parlato a La Gazzetta dello Sport facendo un passaggio anche sulla lotta Scudetto che vede il Milan grande protagonista. Queste le sue parole: “Il Milan sta facendo molto bene, è cresciuto tantissimo e bisogna crederci. Il Milan deve pensare in grande, essere ambizioso e rispettare tutti. La squadra può regalare gioie ai tifosi. Il Napoli ha meravigliato, ha iniziato alla grande. Poi c’è l’Inter campione d’Italia. E la Juventus, che non è ancora tagliata fuori e risalirà. Comunque bisogna guardare sé stessi. Il Milan stupisce per come interpreta le partite, con vivacità e personalità. Può pensare in grande”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’ex difensore del, Francoha parlato a La Gazzetta dello Sport facendo un passaggio anche sulla lottache vede ilgrande protagonista. Queste le sue parole: “Ilsta facendo molto bene, è cresciuto tantissimo e bisogna crederci. Ilpensare in grande, essere ambizioso e rispettare tutti. La squadra può regalare gioie ai tifosi. Ilha meravigliato, ha iniziato alla grande. Poi c’è l’Inter campione d’Italia. E lantus, che non è ancorae risalirà. Comunque bisogna guardare sé stessi. Ilstupisce per come interpreta le partite, con vivacità e personalità. Può pensare in grande”. Foto: Twitter ...

Advertising

MondoBN : BARESI: “La Juve non è ancora fuori dai giochi” - TUTTOJUVE_COM : Scudetto, Baresi: 'Il Milan deve pensare in grande, la Juve non è tagliata fuori' - MilanNewsit : Baresi sulla lotta Scudetto: 'Il Milan stupisce. Bisogna guardare a sé stessi' - 90Valla : RT @MilanNewsit: Baresi: 'Scudetto? Il Milan deve pensare in grande. Pioli è stato bravissimo' - JeanMarie1899 : RT @MaldiniLos: IL CAPITANO PARLA, IO MI GASO. Franco #Baresi -??”Scudetto? Il #Milan deve pensare in grande ma è chiaro che l’obiettivo è… -