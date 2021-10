Tanto rumore per nulla: flop no-vax nelle urne. Le eccezioni di Trieste e Rimini (Di martedì 5 ottobre 2021) Verità, libertà e azione. Sono le tre parole che campeggiano, a grandi lettere, sul sito del Movimento 3V. L’unico partito – si legge nella homepage ufficiale – che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’essere umano. È il partito dei no-vax, gli irriducibili che dall’inizio della pandemia hanno sempre detto no a tutto: lockdown, coprifuoco, mascherine, vaccino e Green Pass. “La libertà dell’essere umano – si legge nel loro programma politico – viene calpestata sulla base di ipotetiche motivazioni medico scientifiche che, a detta di medici e scienziati, sono inesistenti, false od errate”. Combattere la scienza con altra scienza. Le hanno provate tutte, in questi mesi. Con i riflettori dell’opinione pubblica puntati addosso. Le guerriglie nelle principali città l’anno scorso, con Tanto di aggressioni ai ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 5 ottobre 2021) Verità, libertà e azione. Sono le tre parole che campeggiano, a grandi lettere, sul sito del Movimento 3V. L’unico partito – si legge nella homepage ufficiale – che chiede verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’essere umano. È il partito dei no-vax, gli irriducibili che dall’inizio della pandemia hanno sempre detto no a tutto: lockdown, coprifuoco, mascherine, vaccino e Green Pass. “La libertà dell’essere umano – si legge nel loro programma politico – viene calpestata sulla base di ipotetiche motivazioni medico scientifiche che, a detta di medici e scienziati, sono inesistenti, false od errate”. Combattere la scienza con altra scienza. Le hanno provate tutte, in questi mesi. Con i riflettori dell’opinione pubblica puntati addosso. Le guerriglieprincipali città l’anno scorso, condi aggressioni ai ...

