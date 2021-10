Sir Alex Ferguson su Solskjaer: “Ronaldo in panchina? I migliori sempre in campo” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Cristiano Ronaldo è entrato a partita in corso, ma i migliori devono giocare dall’inizio. I giocatori dell’Everton saranno stati sorpresi di non vederlo tra i titolari”. Questo è il giudizio di Sir Alex Ferguson sulla scelta di Ole Gunnar Solskjaer in riferimento a Manchester United-Everton, successivamente terminata 1-1. L’attuale tecnico dei Red Devils, infatti, ha preferito far partire Cristiano Ronaldo dalla panchina, per poi concedere l’ingresso in campo al talentuoso portoghese durante il secondo tempo. Scelta condivisibile o meno, ma per Ferguson, icona del club per molteplici stagioni, sbagliata; secondo il parere dell’ex allenatore scozzese, infatti, Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto calpestare il ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) “Cristianoè entrato a partita in corso, ma idevono giocare dall’inizio. I giocatori dell’Everton saranno stati sorpresi di non vederlo tra i titolari”. Questo è il giudizio di Sirsulla scelta di Ole Gunnarin riferimento a Manchester United-Everton, successivamente terminata 1-1. L’attuale tecnico dei Red Devils, infatti, ha preferito far partire Cristianodalla, per poi concedere l’ingresso inal talentuoso portoghese durante il secondo tempo. Scelta condivisibile o meno, ma per, icona del club per molteplici stagioni, sbagliata; secondo il parere dell’ex allenatore scozzese, infatti, Cristianoavrebbe dovuto calpestare il ...

